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14:52, 20 июня 2023Интернет и СМИ

Россияне встретились с популярными артистами через VK Порталы

VK Порталы объединили жителей 10 городов, позволив им встретиться с известными артистами

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жители 10 городов объединились благодаря мультимедийным инсталляциям — VK Порталам, которые развернули с 10 по 18 июня, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

VK Порталы связали более 18 миллионов человек, включая известных блогеров и артистов, среди которых были Филипп Киркоров, Валя Карнавал, JONY и другие звезды. Возможность пообщаться с жителями других городов в режиме реального времени вдохновила многие организации и знаменитостей устроить активности для прохожих.

Желающие могли присоединиться к играм и совместным тренировкам, танцевальным мастер-классам. В частности, в Дербенте прошло светомузыкальное шоу мультимедийного фонтана, а в Иркутске, Самаре и Якутске — выступления местных музыкантов. Кроме того, жителей городов-участников ждали сюрпризы от артистов и блогеров.

«Через VK Портал на ПМЭФ Филипп Киркоров поприветствовал детский хор в Москве, который исполнил песню "Единственная моя", Валя Карнавал поздравила молодежь с наступающим выпускным, а JONY подарил билеты на свой концерт поклоннице. MIA BOYKA и Ян Дилан провели интерактивы, Карина Кросс пообщалась с хабаровчанами, Роман Гриценко с юными футболистами почеканил мяч, а Арсений Попов через московский портал устроил импровизации для якутян», — сказано в сообщении.

В Москве рядом с VK Порталом прошел третий сезон проекта «Акапе Битва». В прямом эфире Ваня Чебанов, Фогель, Akmal’, Станислав Ярушин и другие исполнили для жителей других городов свои песни а капелла.

Видеосвязь соединила Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск. VK Порталы, установленные в знаковых местах, работали круглосуточно. Города на экранах регулярно сменяли друг друга, чтобы жители могли пообщаться со всеми участниками проекта.

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