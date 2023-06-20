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22:36, 20 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР прекратилась подача воды в ряд городов и районов

Правительство ЛНР сообщило о прекращении подачи воды в ряд городов и районов из-за аварии

Фото: Pixabay

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) в своем Telegram-канале сообщило об аварии в системе энергоснабжения, в результате которой была временно прекращена подача воды в ряд городов и районов.

«В результате неоднократных перепадов напряжения и отключения электроэнергии на объектах ГУП ЛНР "Лугансквода" 20 июня возможны сбои в графиках подачи воды в городе Луганске, Славяносербском и Лутугинском районах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, в связи с нарушением режима работы водозаборов, магистральных насосных станций и водоводов подача воды в Алчевск, Брянку, Перевальск, Артемовск, Зоринск, Кировск, Стаханов, Перевальск, а также села Перевальского района была остановлена.

Ранее исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Запорожской области Наталья Хаттатова заявила, что вода в регионе после инцидента с Каховским водохранилищем признана безопасной для питья.

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    Марина Совина
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