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12:00, 20 июня 2023Бывший СССР

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Новую Каховку

Администрация Новой Каховки: ВСУ атаковали город дронами-камикадзе, пострадали 4 человека

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя дронами-камикадзе город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.

Отмечается, что удар был нанесен по муниципальному предприятию «Новокаховский коммунальный сервис». В результате детонации двух беспилотников пострадали четыре сотрудника, которые были госпитализированы. Также повреждения получила коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Волноваха Донецкой народной республики. В результате пострадали 20 человек.

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    Алевтина Запольская
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