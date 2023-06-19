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12:29, 19 июня 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли пункт раздачи гумпомощи в ДНР

ВСУ обстреляли пункт раздачи гумпомощи в Волновахе, пострадали 20 человек

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщил корреспондент RT Роман Косарев.

Он уточнил, что украинские военные выпустили по пункту раздачи гумпомощи шесть снарядов. По данным местных властей, в результате обстрела пострадали 20 человек.

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