Разработчик рассказал о беспилотниках российского «Арктура»

Глава ЦКБ МТ Вильнит: беспилотники будущих подлодок «Арктур» будут антеннами связи

Подводные беспилотники будущих российских субмарин «Арктур» будут играть роль выносных антенн связи. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный — безвальная энергетическая установка с полным электродвижением», — сказал разработчик.

В том же интервью Вильнит сообщил, что субмарины «Арктур» должны появиться на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 года.

В октябре 2022 года заместитель генерального директора «Рубина» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов сказал, что российскую атомную подводную лодку будущего «Арктур» уменьшат в размерах.