Автогонщик на Lamborghini сел на 11 лет за вывод из России 1,6 миллиарда рублей

В Москве банкир Моралес-Эскомилье получил 11 лет колонии за вывод из России 1,6 млрд руб

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы банкира, автогонщика на Lamborghini Агустина Моралеса-Эскомилье за вывод из России более 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Подсудимый признан виновным по статьям 210 («Руководство структурным подразделением преступного сообщества»), 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов») Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что Моралес-Эскомилье в 2013 году из своего Смартбанка с сообщниками, среди которых молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и организатор преступной схемы по выводу денег Вячеслав Платон, провели валютные операции по переводу денег в Молдиндконбанк по подложным документам.

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В финансовых кругах России он известен как заядлый автогонщик в драг-рейсинге, не раз занимавший на своем Lamborghini призовые места. 44-летний Агустин является гражданином России и коренным москвичом, но его предки родом из Испании. Его арестовали в феврале 2021 года.

16 июля 2020 года его и ряд других фигурантов Тверской суд столицы приговорил к семи годам за растрату 235 миллионов рублей банка «Таурус». По этому делу Моралес-Эскомилья находился под стражей с 2017 года.