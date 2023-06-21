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04:50, 21 июня 2023Мир

Пилот батискафов OceanGate предупреждал об их опасности

NBC: пилота батискафов OceanGate Лохриджа уволили из-за слов об их опасности

Фото: Mike Blake / Reuters

Пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность. Об этом говорится в сматериалах следствия, передает NBC News.

Как отметили журналисты, Лохридж был нанят для проведения испытаний подводных аппаратов и уволен. Пять лет назад он заявил в судебных документах, что углеродная оболочка «Титана» не была должным образом протестирована. Как уточнил сотрудник, его уволили именно из-за выявления этого недостатка и замечания руководству. Лохридж выразил сомнения в том, что батискаф может безопасно погружаться на глубину четыре тысячи метров.

Он указал, что OceanGate отказалась доплачивать за иллюминатор, который можно было бы безопасно использовать на глубине.

Ранее основатель OceanGate Стоктон Раш заявил, что подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости». 20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез в ходе погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику».

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    Марина Совина
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