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09:49, 21 июня 2023Россия

30-сантиметровая воронка образовалась после уничтожения БПЛА под Новой Москвой

Shot: 30-сантиметровая воронка образовалась после уничтожения БПЛА в деревне Лукино
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

После уничтожения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в деревне Лукино в Новой Москве на месте образовалась 30-сантиметровая воронка. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, обломки рухнувшего устройства разбросало в радиусе 50 метров. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

После этого беспилотник потерял управление и рухнул в районе реки Пахра, утверждает Shot.

До этого показали видео с места падения дрона в деревне Лукино. На представленных кадрах было видно, как на месте происшествия в поле осуществляют работу представители экстренных служб. Местных жителей туда не пускают, территорию оцепили.

О падении беспилотника в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве стало известно в среду, 21 июня. До ЧП в районе пяти часов утра люди слышали взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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