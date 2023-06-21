30-сантиметровая воронка образовалась после уничтожения БПЛА под Новой Москвой

Shot: 30-сантиметровая воронка образовалась после уничтожения БПЛА в деревне Лукино

После уничтожения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в деревне Лукино в Новой Москве на месте образовалась 30-сантиметровая воронка. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, обломки рухнувшего устройства разбросало в радиусе 50 метров. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

После этого беспилотник потерял управление и рухнул в районе реки Пахра, утверждает Shot.

До этого показали видео с места падения дрона в деревне Лукино. На представленных кадрах было видно, как на месте происшествия в поле осуществляют работу представители экстренных служб. Местных жителей туда не пускают, территорию оцепили.

О падении беспилотника в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве стало известно в среду, 21 июня. До ЧП в районе пяти часов утра люди слышали взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.