Украинские хлебокомбинаты заявили о невозможности производства продукции для ВСУ

«Формула вкуса» заявила о нехватке средств и невозможности производства хлеба для ВСУ

В украинской корпорации «Формула вкуса», крупнейшем производителе хлеба на Украине, заявили о невозможности производства продукции для нужд Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за блокировки средств на счетах Министерства обороны республики. Об этом высказалась официальная представительница корпорации Ирина Ковалева, передает агентство «Украинские новости».

По ее словам, долги Минобороны перед украинскими хлебокомбинатами достигли нескольких десятков миллионов гривен. «Еще с начала прошлой недели мы понимали критичность ситуации. И принято было решение отгружать продукцию, потому что мы понимаем, кому она нужна. Но ведь нужно покупать сырье, платить деньги людям за то, что они это делают. Мы не можем делать это постоянно бесплатно», — отметила она.

Ковалева обратила внимание на то, что в подобной ситуации «Формула вкуса» будет вынуждена приостановить поставки хлеба для ВСУ уже через день. «Производство этого продукта останавливаем по предприятиям. И все. Там же спецпродукт, там специальные требования по этому продукту», — сказала она.