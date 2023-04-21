На Украине экс-чиновников Минобороны обвинили в махинациях с питанием ВСУ

На Украине экс-чиновников Минобороны обвинили в причинении ущерба на 300 тысяч долларов

На Украине бывшего замминистра обороны и экс-руководителя одного из департаментов оборонного ведомства обвинили в махинациях с питанием армии и нанесении ущерба государству на сумму более 300 тысяч долларов. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) в Telegram.

«Сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

