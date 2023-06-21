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14:37, 21 июня 2023Спорт

Бой Макгрегора в 2023 году оказался под угрозой срыва

Боец Чендлер заявил, что поединок с Макгрегором в 2023 году оказался под угрозой срыва
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер сообщил в Twitter, что их поединок с ирландцем Конором Макгрегором в 2023 году оказался под угрозой срыва.

«Вы уже видели новости о том, что Конор не вошел в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). До последнего номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 16 декабря, осталось 179 дней», — заявил он. Таким образом, ирландец нарушил правило допуска к турниру, не сдав обязательный тест на допинг за 180 дней до поединка.

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10 декабря 2021

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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    Дарья Коршунова
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