Бой Макгрегора в 2023 году оказался под угрозой срыва

Боец Чендлер заявил, что поединок с Макгрегором в 2023 году оказался под угрозой срыва

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер сообщил в Twitter, что их поединок с ирландцем Конором Макгрегором в 2023 году оказался под угрозой срыва.

«Вы уже видели новости о том, что Конор не вошел в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). До последнего номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 16 декабря, осталось 179 дней», — заявил он. Таким образом, ирландец нарушил правило допуска к турниру, не сдав обязательный тест на допинг за 180 дней до поединка.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.