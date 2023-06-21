Прыгун в воду завел аккаунт в OnlyFans ради участия в Олимпиаде

Прыгун в воду Бальеса завел аккаунт в OnlyFans, чтобы заработать на участие в Олимпиаде

Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса завел аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает The Associated Press.

Спортсмен заявил, что аккаунт нужен ему ради заработка, так как он содержит себя и свою мать. Он подчеркнул, что подписчики отнеслись к нему с уважением. «Надеюсь, что они будут продолжать в том же духе. На сайт можно загрузить все что угодно, и это достойный контент», — подытожил Бальеса.

Мексиканец занял четвертое место по прыжкам с десяти метров на Олимпиаде в Токио. Он остался без зарплаты из-за конфликта между Национальной спортивной комиссией Мексики и Международной федерацией плавания.

12 мая чемпионка юниорского «Уимблдона», российская теннисистка Софья Жук рассказала о доходах на OnlyFans. 23-летняя спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов.