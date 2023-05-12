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07:50, 12 мая 2023Спорт

Российская теннисистка-чемпионка рассказала о доходах от OnlyFans

Теннисистка Софья Жук заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов на OnlyFans

Фото: Hasenkopf / Legion-media.ru

Чемпионка юниорского «Уимблдона», российская теннисистка Софья Жук рассказала о доходах от OnlyFans. Ее слова приводит Sports.ru.

23-летняя спортсменка заявила, что за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов. «Я там всем на рассылку ставлю фотку в зеркало. И они эти фотки потом по 20-30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю», — добавила она. Жук подчеркнула, что решила завести аккаунт ради эксперимента.

Жук побеждала на юниорском «Уимблдоне» в 2015 году. Она является победительницей шести турниров Международной федерации тенниса (ITF) в одиночном разряде.

В июле 2022 года бразильская волейболистка Кейла Алвеш, выступающая за «Озаску», заявила, что платформа OnlyFans приносит ей в 50 раз больше денег, чем спорт. При этом Алвеш подчеркнула, что считает себя спортсменкой и не намерена оставлять клуб.

Анастасия Борисова
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