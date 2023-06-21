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11:23, 21 июня 2023Россия

В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника

РИА Новости: у деревни Лукино в Новой Москве обнаружили обломки третьего упавшего БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ксения Михайлова / РИА Новости

У деревни Лукино в Новой Москве обнаружили обломки третьего упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Собеседник отметил, что сейчас место происшествия оцеплено. До этого Минобороны России заявило о пресеченной попытке провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа.

Представитель экстренных служб разъяснил, что обломки устройства заметили в поле. Специалисты уже начали их осматривать.

О падении беспилотника в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве стало известно в среду, 21 июня. До ЧП люди слышали взрыв около пяти часов утра. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще о двух упавших дронах рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, устройства рухнули в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе.

В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул глава региона.

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    Анна Щербакова
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