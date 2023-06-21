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09:29, 21 июня 2023Россия

Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом

Минобороны России назвало атаку беспилотников на Московскую область террористическим актом

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В среду, 21 июня, была пресечена попытка Украины осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Около 5:30 и 5:50 утра 21 июня два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец. Губернатор Андрей Воробьев написал, что аппараты упали на подлете к складу одной из воинских частей.

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    Евгения Куликова
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