Названы распространенные заблуждения о поведении в жару

Врач Адам Стейтен назвал мифом убеждение о пользе горячего чая в жару

Врач общей практики Адам Стейтен и фармацевт Аббас Канани перечислили распространенные мифы о правилах поведения в жару. Их мнение приводит Daily Mail.

Аббас Канани назвал сомнительным убеждение, что летом сон без одежды комфортнее. По его мнению, тело быстрее охлаждается, если на нем имеется легкая одежда из натуральных тканей — хлопка или льна. Специалист объяснил, что пижама помогает впитать пот, тогда как на обнаженных участках он остается на коже.

Еще одно популярное заблуждение о поведении в жару назвал врач Адам Стейтен. По его мнению, горячий чай не приносит в жару больше пользы, чем холодная вода. Он объяснил, что при высоких температурах воздуха организму требуется больше жидкости, поэтому нужно много пить. При этом выбор между горячим чаем или водой — дело вкуса. Также он посоветовал в знойные дни принимать прохладный душ и задергивать занавески на окнах, чтобы не допускать попадания прямых солнечных лучей в помещение.

Кроме того, Стейтен рекомендовал в жару быть внимательными к самочувствию, особенно если у человека имеются хронические заболевания. По его словам, многие считают, что в умеренном климате летнее солнце не способно навредить здоровью. Однако на самом деле в дни аномально теплой погоды всегда увеличивается число летальных исходов, заключил врач.

Ранее косметолог Анна Томс подсказала способы меньше потеть в жару. По ее мнению, повышенное потоотделение может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни.