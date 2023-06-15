Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:44, 15 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы меньше потеть в жару

Косметолог Анна Томс: повышенная потливость возникает из-за болезней и образа жизни
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Haley Truong / Unsplash

Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Томс в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, выделение пота в жару или при физических нагрузках является нормальной реакцией организма. Однако она посоветовала обратиться к врачу, если эта реакция происходит слишком активно и доставляет дискомфорт. Врач предупредила, что гипергидроз может быть проявлением опасных заболеваний: патологий нервной системы, инфекционных болезней и эндокринных расстройств.

Томс добавила, что помимо болезней сильное потоотделение возникает из-за неправильного образа жизни и вредных привычек. Среди них она назвала плохую гигиену, неправильное питание, постоянный стресс, а также употребление никотина, алкоголя и наркотиков. «Соответственно, для снижения потливости, особенно в жару, рекомендуется исключить эти факторы. То есть регулярно принимать душ, отказаться от вредных привычек, следить за своим рационом, стараться выбирать одежду и обувь из натуральных материалов, а также свести к минимуму стрессовые ситуации», — перечислила врач россиянам способы меньше потеть.

Специалистка также рекомендовала в жару отказаться от жирной, жареной, копченой и соленой пищи, поскольку она усиливает потоотделение.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал самые полезные напитки в жару. Он обратил внимание на то, что даже умеренно жаркая погода от 25 градусов тепла грозит обезвоживанием и другими негативными последствиями для организма.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе
    Евросоюз призвал начать интеграцию Украины в НАТО
    Болгарский футболист оценил отстранение российских клубов и сборных
    В Одессе позеленело море
    Готовивший теракт по заказу Украины россиянин попал на видео
    Топ-менеджер российской компании забыл 5,5 миллиона рублей в электричке в Москве
    Принца Гарри не позвали на день рождения Карла III
    Минфин понадеялся на рост доходов от продажи нефти и газа
    Защищенный от РЭБ «Патриот» пройдет испытания в силовых ведомствах
    Maybach с приехавшим на ПМЭФ инвестором попал в ДТП в Петербурге
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.