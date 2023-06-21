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04:32, 21 июня 2023Наука и техника

Гималаям предрекли потерю 80 процентов ледников в XXI веке

Гималаям предрекли уменьшение 80 процентов ледяного покрова в XXI веке

Фото: Unsplash

Исследовательская организация из Непала предрекла гималайским горам Гиндукуш до 80 процентов потери ледников в XXI, если выбросы парниковых газов резко не сократятся. Об этом сообщается в докладе Международного центра комплексного развития горных районов, который находится в Катманду.

Специалисты пришли к выводу, что с 2010 года ледники в Гималаях таяли на 65 процентов быстрее, чем в предыдущем десятилетии. Уменьшение ледяного покрова из-за климатических изменений приведет к сокращению пресной воды для людей, живущих ниже по течению.

Авторы признали 200 ледниковых озер в горах опасными, а к концу столетия в регионе может наблюдаться существенный рост числа наводнений из-за прорыва этих водоемов, а также схода лавин. Угрозе будут подвергнуты почти два миллиарда человек, которые проживают вдоль 12 рек, берущих начало в горах. Изменения объема ледников, снега и вечной мерзлоты в Гиндукуш в значительной степени необратимы.

Чтобы сдержать таяние льдов Гималаев, чрезвычайно важно ограничить потепление 1,5 градусами Цельсия, которые были приняты в качестве цели на Парижском климатическом соглашении 2015 года, подчеркивают эксперты.

В мае 2023 года сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения НАСА выявили одну из причин быстрого таяния льда в Гренландии.

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    Елена Апазиди
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