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16:20, 21 июня 2023Культура

Еще на один онлайн-кинотеатр составили протокол за демонстрацию ЛГБТ-контента

На онлайн-кинотеатр «Иви» составили протокол за демонстрацию ЛГБТ-контента детям

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы составил протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Протокол в отношении ООО "Иви.ру" зарегистрирован 21 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — рассказали в суде. «Иви» может быть назначен штраф в размере до четырех миллионов рублей или, при самом жестком решении судьи, административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал аналогичный протокол по административному делу на сервис «Кинопоиск». Отмечалось, что компании грозит наказание по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ среди детей из-за демонстрации соответствующего контента.

21 июня стало известно, что российский онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ в фильмах с ЛГБТ-пропагандой на четыре миллиона рублей.

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    Анастасия Астахова
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