Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:26, 21 июня 2023Россия

Спасавший «Курск» водолаз рассказал об участвующих в поиске «Титана» подводниках

Водолаз Звягинцев: батискаф «Титан» ищут подводники США, с которыми сотрудничали в РФ

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Герой России водолаз Андрей Звягинцев, который принимал участие в спасении подводной лодки «Курск», рассказал о служащих Военно-морских сил США, участвующих в поиске пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», в беседе с News.ru.

По словам Звягинцева, с участвующими в спасательной операции американскими подводниками ранее сотрудничали российские службы. «Я надеюсь, весь комплекс оборудования, предназначенного для работы на такой глубине, уже находится у них на борту и в готовности для подводно-технических работ по спасению экипажа и извлечению аппарата из толщи воды», — добавил он.

Водолаз добавил, что первой задачей для спасателей является обнаружение «Титана», а второй — эвакуация аппарата и находящихся на нем людей. Он добавил, что по состоянию воздуха ситуация критична.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Эксперты рассказали, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 30 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ГУР Украины подтвердило атаку на свою штаб-квартиру
    Спасавший «Курск» водолаз рассказал об участвующих в поиске «Титана» подводниках
    Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США
    Актер Роберт Дауни-младший рассказал о своем тюремном сроке
    Изнасиловавшему чайку британцу вынесли приговор
    Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки
    Психолог назвал неожиданные плюсы и минусы сна без одежды
    Моуринью наказали за поведение в финале Лиги Европы
    В Киеве заговорили о кадровых решениях во власти из-за ситуации с убежищами
    Кеннеди-младший обвинил Байдена в общении с Россией языком угроз и оскорблениями
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.