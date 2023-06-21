Спасавший «Курск» водолаз рассказал об участвующих в поиске «Титана» подводниках

Водолаз Звягинцев: батискаф «Титан» ищут подводники США, с которыми сотрудничали в РФ

Герой России водолаз Андрей Звягинцев, который принимал участие в спасении подводной лодки «Курск», рассказал о служащих Военно-морских сил США, участвующих в поиске пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», в беседе с News.ru.

По словам Звягинцева, с участвующими в спасательной операции американскими подводниками ранее сотрудничали российские службы. «Я надеюсь, весь комплекс оборудования, предназначенного для работы на такой глубине, уже находится у них на борту и в готовности для подводно-технических работ по спасению экипажа и извлечению аппарата из толщи воды», — добавил он.

Водолаз добавил, что первой задачей для спасателей является обнаружение «Титана», а второй — эвакуация аппарата и находящихся на нем людей. Он добавил, что по состоянию воздуха ситуация критична.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Эксперты рассказали, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 30 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.