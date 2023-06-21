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17:15, 21 июня 2023Забота о себе

Певица Кеша рассказала об иммунодефиците и борьбе с булимией

Певица Кеша призналась, что хроническая усталость стала первым признаком иммунодефицита

Фото: Jerod Harris / Getty Images

36-летняя американская певица Kesha (Кеша Роуз Себерт) впервые рассказала о своем диагнозе — общем вариабельном иммунодефиците (ОВИ). Об этой болезни и борьбе с булимией она поговорила с изданием Self.

По словам Кеши, диагноз поставили еще в 2022 году, но она хранила его в тайне, потому что хотела сохранять образ веселой девчонки, которая не жалуется. ОВИ — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует здоровые клетки тела. Оно может привести к ряду проблем: от расстройства пищеварения до хронических болезней легких. Кеша призналась, что у нее первым признаком ОВИ стала хроническая усталость, которую она списывала на выгорание.

Было трудно говорить нет в ответ на предложения интервью и фотосессий, я не хотела упускать шансы из-за невозможности ответить на каждый запрос. Это привело к чудовищному физическому и ментальному истощению

Кешапевица

Кеша призналась, что для улучшения самочувствия ей пришлось научиться не только отказам, но и здоровому сну. «Мой диагноз научил меня тому, что сон — это самое важное. Сейчас я пытаюсь спать как можно больше и защищаю свой сон», — сказала она.

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Певица также рассказала, что до сих пор борется с булимией. В 2014 год певице пришлось лечь в реабилитационный центр. «Мое расстройство пищевого поведения однажды привело к такой высокой тревожности, что я просто не могла ничего делать. С утра до ночи я думала только об этом. Я была помешана на внешности, еде, размере вещей, чужом одобрении», — вспоминает Кеша.

Ранее сообщалось, что 56-летнего американского музыканта Джесси Малина парализовало ниже пояса. Врачи диагностировали у него редкое состояние — спинальный инсульт — острое нарушение спинномозгового кровообращения с развитием кровоизлияния.

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    Александра Лисица
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