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19:50, 15 июня 2023Забота о себе

Музыканта внезапно парализовало из-за редкой болезни

Музыканта Джесси Малина парализовало ниже пояса из-за спинального инсульта

Фото: Jared Milgrim / Globallookpress.com

56-летний американский музыкант Джесси Малин перенес редкую болезнь, после которой его парализовало ниже пояса. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

По словам Малина, 4 мая во время ужина он внезапно почувствовал жгучую боль в пояснице, спустившуюся позже до самых ступней. Музыкант потерял контроль над нижними конечностями и упал. Врачи диагностировали у него редкое состояние — спинальный инсульт — острое нарушение спинномозгового кровообращения с развитием кровоизлияния.

Музыкант признается, что это был самый непростой момент в его жизни. «Врачи сказали, что не понимают, почему так вышло, не могут ничего гарантировать. Прогнозы были страшными, хотелось плакать, было страшно. Но я повторяю себе, что справлюсь, что смогу выздороветь», — говорит артист.

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Сейчас Малин восстанавливается в реабилитационном центре и надеется, что сможет встать на ноги и вернуться на сцену.

Ранее 81-летний американский автор-исполнитель, экс-солист дуэта Simon & Garfunkel Пол Саймон признался, что недавно внезапно оглох. Обладатель «Грэмми» уточнил, что не знает причины потери слуха.

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    Александра Лисица
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