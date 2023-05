Обладатель «Грэмми» внезапно оглох и захотел уйти со сцены

Экс-солист Simon & Garfunkel Пол Саймон потерял слух и хочет уйти со сцены

81-летний американский автор-исполнитель, экс-солист дуэта Simon & Garfunkel Пол Саймон признался, что недавно внезапно оглох. Об этом он рассказал в беседе с изданием The Times.

Обладатель «Грэмми» уточнил, что не знает причины потери слуха. «Довольно неожиданно я потерял почти весь слух в левом ухе, объяснить это никто не может. Так что все стало немного труднее. Моей первой реакцией были фрустрация и раздражение, не злость, я думал, что это пройдет, что все наладится», — вспоминает он.

Саймон уточнил, что оглох во время работы над новым и недавно вышедшим альбомом Seven Psalms. Из-за потери слуха он хочет уйти со сцены и отказаться от гастролей. «Иногда на сцене я думаю, какого черта, Пол? Особенно когда исполняю You Can Call Me Al. Думаю — какого черта, ты звучишь как кавер-группа Пола Саймона, уймись, иди домой. Время нашего поколения ушло», — поделился горькими размышлениями музыкант.

Несмотря на потерю слуха и тяжело перенесенную новую коронавирусную инфекцию, Пол Саймон чувствует себя хорошо. «Меня здорово помяло в последнюю пару лет. Но я еще неплох», — иронично отметил он.

