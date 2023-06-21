Стало известно содержание предсмертной записки создателя термоядерной бомбы

Создатель первой термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку

Покончивший с собой 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов оставил предсмертную записку. Ее содержание стало известно из сообщения ТАСС.

По данным агентства, письмо Клинишова находилось рядом с его телом. В нем ученый обратился к своим родным и близким. Сообщается, что Клинишов попрощался с семьей.

Других подробностей о содержании записки не приводится.

О смерти Клинишова стало известно сегодня, 21 июня. Его тело было обнаружено в квартире на Космодамианской набережной.

Испытания бомбы, в создании которой участвовал Клинишов, прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. После эксперимента в 59 населенных пунктах оказались повреждены и разрушены строения, десятки человек получили травмы, несколько жителей погибли, в том числе трехлетняя девочка.