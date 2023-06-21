Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 21 июня 2023Силовые структуры

Россиянка получила условный срок за «минирование» отдела полиции

В Петербурге женщина получила условный срок за «минирование» отдела полиции по телефону

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительницу поселка Шушары Ирину Сушко приговорили к двум годам колонии условно за лжеминирование отдела полиции в Пушкинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ее признали виновной по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Женщина раскаялась и признала вину в содеянном.

По данным следствия, 4 февраля 2023 года Сушко позвонила по номеру 112 и сообщила о том, что отдел МВД заминирован. В результате в отделе был введен план по охране здания «Крепость».

Ранее сообщалось, что в Абинске житель из обиды на полицейских «заминировал» их пункт и суд и получил 7,5 года.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам
    В Подмосковье угонщика дорогой иномарки под заказ нашли по слюне
    Священник РПЦ назвал качества «хорошего бандеровца»
    Россиянка получила условный срок за «минирование» отдела полиции
    На Западе негативно оценили перспективы восстановления Украины за счет членов ЕС
    51-летнего Джареда Лето заметили на публике с ярким макияжем
    Юзеры осудили Оксану Самойлову за откровенный наряд на празднике дочери
    Россияне назвали самое популярное произведение Ремарка
    Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
    Путину прочитали стих со словами «встречайте, суки, папу!»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.