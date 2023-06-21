Россиянка получила условный срок за «минирование» отдела полиции

В Петербурге женщина получила условный срок за «минирование» отдела полиции по телефону

Жительницу поселка Шушары Ирину Сушко приговорили к двум годам колонии условно за лжеминирование отдела полиции в Пушкинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ее признали виновной по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Женщина раскаялась и признала вину в содеянном.

По данным следствия, 4 февраля 2023 года Сушко позвонила по номеру 112 и сообщила о том, что отдел МВД заминирован. В результате в отделе был введен план по охране здания «Крепость».

Ранее сообщалось, что в Абинске житель из обиды на полицейских «заминировал» их пункт и суд и получил 7,5 года.