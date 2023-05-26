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16:38, 26 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 7,5 года за лжеминирование пункта полиции и здания суда

В Абинске житель из обиды на полицейских «заминировал» их пункт и суд и получил 7,5 года

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Абинске суд приговорил местного жителя, сообщившего о ложном минировании пункта полиции и местного мирового судебного участка, к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие и суд установили, что 8 декабря 2022 года россиянин в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу и заявил, что собирается взорвать два объекта. При проверке сведений и осмотре зданий взрывных устройств обнаружено не было.

В тот же день мужчина в одном из магазинов города пожаловался продавцу на огнестрельное ранение. Тот вызвал на место участкового, которого фигурант встретил боксерской стойкой. Он также высказал угрозы и оскорбления в сторону правоохранителя, за что был задержан.

В отношение россиянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 («Ложное сообщение об акте терроризма») и статье 318 («Угроза применения насилия представителю власти») УК РФ. Свою вину мужчина признал и заявил, что действовал из обиды на полицейских. Те привлекали его к административной ответственности, с чем фигурант не был согласен. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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Илона Палей
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