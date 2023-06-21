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16:32, 21 июня 2023Бывший СССР

Запрещенная в Молдавии «Шор» оказалась главным конкурентом партии власти

Запрещенная в Молдавии «Шор» оказалась главным конкурентном партии президента Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Запрещенная в Молдавии партия «Шор» оказалась главным конкурентом партии президента страны Майи Санду «Действие и солидарность». Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного Intellect Group среди граждан республики.

Около 25 процентов опрошенных выразили свою поддержку курсу партии Санду. Затем следует «Шор» с примерно с 15 процентами голосов и социалистическая партия страны, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон, с 10 процентами симпатий респондентов.

Аналогичная ситуация сложилась и в антирейтинге политических объединений. Около 40 процентов ответивших не будут голосовать за «Действие и солидарность», вдвое меньше — не будут голосовать за «Шор».

19 июня Конституционный суд Молдавии признал деятельность «Шор» незаконной, а глава инстанции Николае Рошка заявил, что объединение считается распущенным уже на момент оглашения решения. Глава оппозиционной партии Илан Шор пообещал продолжить протесты.

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    Алевтина Запольская
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