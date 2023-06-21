Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках»

Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках» президентом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию журналиста Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом) о причастных к диверсии на «Северных потоках».

Она указала, что обозреватель назвал некого украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на газопровод и предложила дополнить этот список президентом США.

«Журналист Bellingcat назвал украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на "Северные потоки". А американского президента не назвал?», — написала Захарова.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что доказательств причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» нет.

