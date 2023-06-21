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13:43, 21 июня 2023Россия

В строительном мусоре в московской промзоне обнаружили снаряд

SHOT: в строительном мусоре в московской промзоне «Курьяново» обнаружили снаряд
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александра Ларинцева / Коммерсантъ

В строительном мусоре в промзоне «Курьяново» на юго-востоке Москвы обнаружили снаряд. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, снаряд был найден в кузове грузовика среди обломков, оставшихся после демонтажа конструкций возле Курьяновских очистных сооружений.

Строительные работы приостановлены, на место происшествия выехали саперы.

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    Варвара Родикова
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