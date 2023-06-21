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18:24, 21 июня 2023Бывший СССР

Германия выделила Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине боеприпасы, тягачи и патрульные автомобили

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Германии сообщило о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом говорится на сайте немецкого Кабмина.

В новый пакет вошли тысяча артиллерийских снарядов 155 мм, два колесных тягача для танков, шесть патрульных машин для охраны границы. Также Германия пообещала передать неизвестное количество высокоточных боеприпасов 155 мм и ракет для ЗРК Patriot.

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Кроме военной помощи, в Германии пообещали предоставить Украине в 2023 году гуманитарную помощь на 381 миллион евро. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Ранее глава внешнеполитического ведомства назвала поддержку Украины восстановительным наступлением, сравнив контрнаступление Вооруженных сил Украины с восстановлением страны.

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    Александр Слабиев
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