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16:39, 21 июня 2023Экономика

Стала известна судьба бывшей «дочки» Volkswagen в России

Бывшая «дочка» Volkswagen продолжит работу в России под названием AGR Automotive Group

Фото: Burst / Unsplash

«Фольксваген груп рус» сменит название на ООО «АГР» / AGR Automotive Group и проведет ребрендинг, чтобы продолжить работу в России. О судьбе бывшей «дочки» Volkswagen в России сообщает ТАСС.

Ребрендинг станет первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса. Он затронет более 400 предприятий группы по всей стране, которых ждет обновление фирменного корпоративного стиля и визуальной идентификации. После этого компания будет вести продажу автомобилей и запчастей к ним, а также осуществлять гарантийную поддержку машин.

В мае активы немецкого автоконцерна перешли местному инвестору. Новым владельцем завода в Калуге, дистрибьюторского бизнеса и сервисных центров, страховых и лизинговых подразделений, а также складов компании стала «Арт-Финанс», структура дилерского холдинга «Авилон». В его портфеле числится 41 автомобильный бренд, и он ввозит в Россию автомобили, в том числе Volkswagen, параллельным импортом.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу бизнеса Volkswagen по цене в 11,3 миллиарда рублей. При этом сделка по продаже активов не включает опцион на обратный выкуп.

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    Вячеслав Агапов
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