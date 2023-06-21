Для Китая не нашли возможностей догнать США

ВВП Китая на душу населения через 20 лет оценили как 44 процента от показателя в США

Через 20 лет в рамках нынешних тенденций ВВП Китая на душу населения достигнет 44 процентов от показателя в США. Об этом говорится в работе Хесуса Фернандеса Вильяверде из Университета Пенсильвании, Ли Оганяна из UCLA и Вень Яо из пекинского Университета Цинхуа, пишет «Коммерсантъ».

В работе оценивается нижняя граница роста на основе нынешних факторов производительности. Экономисты пытались учесть как текущую специфику роста, так и скорость институциональных изменений, предполагая, что в странах с похожей социальной и политической культурой вклад новых технологий похож, а траектории развития подчиняются схожим закономерностям.

Основные выводы работы заключаются в том, что Китай с поправкой на масштаб экономики и различие политических систем напоминает остальных «азиатских тигров» — Тайвань, Южную Корею, Гонконг, Сингапур, хотя и движется с меньшей скоростью.

Если сходство сохранится, то рост ВВП Китая продолжит снижаться, а к 2043 году он станет стабильно меньше американского. При этом в моделях использовались данные до 2019 года, то есть без учета эффекта пандемии COVID-19.

Главными причинами такого потолка станет снижение отдачи от новых инвестиций, рост мировой конкуренции, сокращение и старение населения. При этом в рамках работы предполагается, что на горизонте 20 лет не случится каких-либо потрясений и изменений, которые могут радикально изменить ситуацию в мировой экономике.

«Ъ» отмечает, что главной слабостью работ, использующих подобные модели, остается невозможность учитывать смену ролей в мировом разделении труда, которые за 10-15 лет почти не меняются, но за 30-40 для растущей экономики изменятся почти неизбежно. В случае с оценкой Вильяверде, Оганяна и Вень Яо подразумевается, что Китай останется в роли страны с догоняющим развитием, это своего рода пессимистичный вариант, не предполагающий положительных для КНР потрясений.

Ранее аналитики Goldman Sachs понизили прогноз по росту ВВП Китая, указав, что после завершения локдаунов, введенных во время пандемии, восстановление экономики неожиданно быстро сошло на нет. Они подчеркнули, что ни одно восстановление не угасало так быстро, как в КНР.

До этого в мае индекс промышленной активности (PMI) в КНР составил 48,8 пункта (показатель меньше 50 свидетельствует о спаде), что стало минимумом с начала года и превзошло негативные ожидания аналитиков. Также в стране фиксируется рекордный уровень безработицы среди молодежи — 20,4 процента.