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15:07, 22 июня 2023Наука и техника

Корвет «Резкий» поразил цель «Ураном» на испытаниях

Корвет «Резкий» поразил цель ракетой комплекса «Уран» на испытаниях в Японском море

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Новейший корвет с управляемым ракетным вооружением «Резкий» поразил цель крылатой ракетой комплекса «Уран» в ходе заводских ходовых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

«Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в рамках заводских ходовых испытаний выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе флота уточнили, что в расчетное время ракета комплекса «Уран» успешно поразила морской щит на дистанции более 30 километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали самолеты морской авиации, а также корабли и суда ТОФ.

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Корвет «Резкий» спустили на воду в июле 2021 года, а летом 2023 года корабль планируют передать флоту. «Резкий» получил пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35У. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки, противолодочный комплекс «Пакет-НК» и зенитный ракетный комплекс «Редут».

В январе пресс-служба ТОФ сообщила, что «Резкий» успешно испытал противолодочное вооружение в заливе Петра Великого.

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    Даниил Иринин
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