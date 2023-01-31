Корвет «Резкий» завершил испытания противолодочного вооружения в Приморье

Корвет «Резкий» успешно испытал противолодочное вооружение в заливе Петра Великого

Корвет «Резкий» проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота, испытал противолодочное вооружение, завершив очередной этап государственных ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Отмечается, что на выходе в море сдаточная команда корвета успешно провела торпедные стрельбы по условной морской цели с использованием всего комплекса противолодочного вооружения «Резкого».

«Обеспечивали проведение стрельбы торпедным оружием малый противолодочный корабль "Метель" и спасательное судно "Георгий Козьмин" Тихоокеанского флота. Роль реальной субмарины условного противника изображала одна из подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка"», — говорится в сообщении.

Также в ходе испытаний проверили работу главной энергетической установки корабля на различных режимах работы, гидроакустическую станцию «Минотавр-М» и гидроакустический комплекс «Заря-2».

Корвет «Резкий» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году, а в 2021 году корабль спустили на воду. «Резкий» получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Редут». Также в арсенал корабля входит противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У.

В декабре Объединенная судостроительная корпорация сообщила о начале государственных испытаний корвета «Резкий». Специалисты планировали проверить работу авиационного комплекса корабля с посадками вертолета Ка-27. В том же месяце «Резкий» провел артиллерийские стрельбы во время заводских ходовых испытаний.