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08:35, 22 июня 2023Ценности

Телеведущая прошла по улице в откровенном наряде без бюстгальтера

Телеведущая Майя Джама прошла по улице в платье с вырезами на груди, животе и бедрах

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама прошла по улице в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий кадр она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя девушка снялась на фоне деревьев в черном вечернем платье длины миди с вырезами в области груди, живота и бедер. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке в тон предмету гардероба. Также телеведущая распустила прямые длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца.

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Поклонники оценили внешний вид Джамы в комментариях под постом. «Шквал аплодисментов этому платью!», «Великолепная», «Как всегда нереальная», «Нет слов, как красиво», — восхитились они.

Ранее Майя Джама вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера. Она примерила красное платье длины макси с глубоким декольте. При этом сквозь нижнюю часть предмета гардероба просвечивали ноги, живот и ягодицы Джамы.

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    Екатерина Ештокина
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