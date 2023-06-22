Смехотерапия уменьшила симптомы депрессии и тревоги

Brain and Behavior: юморотерапия уменьшила симптомы депрессии и тревоги

Команда ученых из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины обнаружила, что юморотерапия уменьшает симптомы депрессии и тревоги. Результаты работы опубликованы в журнале Brain and Behavior.

Работа представляла собой обзор 29 исследований по соответствующей теме, которые были проведены в девяти странах. Всего в метаисследовании приняли участие почти три тысячи человек (включая детей), страдавшие депрессией или тревожностью; перенесшие операцию или анестезию; пожилые люди в домах престарелых; пациенты с болезнью Паркинсона, раком, психическими расстройствами или проходящие процедуру диализа; женщины на пенсии; а также студенты колледжей.

В качестве юморотерапии с испытуемыми занимались медицинские клоуны, предлагалась «йога смеха», а также смехотерапия. Большинство участников заявили, что юморотерапия уменьшила их симптомы депрессии и беспокойства, однако некоторые отметили, что эффект был незначительным.

Специалисты считают, что юморотерапия может использоваться в качестве простой дополнительной терапии, которая будет приятной для врачей и пациентов.

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