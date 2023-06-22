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15:58, 22 июня 2023Мир

Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр

Президента Польши Анджея Дуду освистали на открытии Европейских игр в Кракове

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президента Польши Анджея Дуду освистали зрители на открытии Европейских игр в Кракове. Политик присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Об этом сообщает РИА Новости.

Поведение болельщиков вызвало возмущение у министра государственных активов Польши Яцека Сасина. Он обвинил участников инцидента в нелюбви к Польше.

«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!» — написал политик в Twitter.

Ранее толпа немцев освистала канцлера германии Олафа Шольца и обвинила его в разжигании войны. На кадрах с фестиваля Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе видно, как около 100 человек во время выступления политика называют его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».

Отмечается, что Шольц попытался донести собравшимся оправдания о необходимости помощи Украине, однако его речь сопровождалась возмущенными выкриками граждан.

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    Виктория Кондратьева
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