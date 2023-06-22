Запас прочности российской гражданской авиации оценили

Авиаэксперт Величко заявил о сложности прогнозов на срок более пяти лет по авиации в РФ

Прогнозы по поводу будущего российской гражданской авиации можно делать на срок не более пяти лет, что будет дальше, утверждать не может никто. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.

По словам эксперта, некоторый запас прочности обеспечивается тем, что самолеты российских авиакомпаний, в первую очередь Boeing и Aibus, молоды. Однако их ресурс без ремонта и обслуживания со стороны производителей тоже будет заканчиваться.

Величко признал, что российские перевозчики прилагают усилия для проведения квалифицированного технического обслуживания, иногда достаточно сложного. Но чем обернется эта практика через несколько лет, неизвестно.

Замена западных лайнеров на российские быстрой не будет, подчеркнул эксперт. Дело в том, что в планах по началу коммерческого использования МС-21 стоит весна 2025 года, то есть почти через два года, а это достаточно большой срок и, соответственно, объем работ.

«Что будет через пять лет, когда иностранные самолеты необходимо будет массово списывать, не скажу. И вряд ли кто-то вам такие достоверные прогнозы может сказать», — заключил он.

Ранее 22 июня премьер-министр Михаил Мишустин призвал руководство Казанского завода удвоить планы по выпуску советских лайнеров Ту-214. Предполагалось, что предприятие будет выпускать по 10 бортов в год, теперь речь идет о 20 бортах.

