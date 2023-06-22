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11:07, 22 июня 2023Среда обитания

Скандальная российская модель получила многомиллионную квартиру даром

Модель Анна Калашникова получила от поклонника в подарок квартиру в Крыму за 27 миллионов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская модель Анна Калашникова, ставшая известной после скандального романа с певцом Прохором Шаляпиным, получила от поклонника в подарок многомиллионную квартиру. Недвижимость находится в Крыму, сообщает Prozvezd.info со ссылкой на брата знаменитости.

Родственник Калашниковой не раскрыл имя дарителя, но уточнил, что тот занимается бизнесом и ценит вещи с историей. Стоимость квартиры оценивают в 27 миллионов рублей. Помимо недвижимости, ухажер подарил Калашниковой антикварную мебель, рассказал ее брат.

Мужчина добавил, что ему нравится поклонник сестры. Он надеется, что Анна сделает правильный выбор и выйдет замуж за достойного мужчину. «За сестрой и спортсмены ухаживали, и музыканты, а она все выбирает, с кем идти под венец. Пора бы семью свою создавать, одной тяжело воспитывать сына. Надеюсь, что свадьбу Ани мы отметим в Крыму», — отметил родственник модели.

Ранее Анна Калашникова рассказала, что владеет недвижимостью в Испании. Речь идет о квартире за пределами города, однако регион знаменитость не называла. Модель добавила, что собирается переехать и продать жилье.

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    Нина Ташевская
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