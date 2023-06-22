В Казани в 2023 году благоустроят три сквера

Три сквера на Юнусовской площади Казани благоустроят в 2023 году

В 2023 году на Юнусовской площади в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что на указанных территориях уложат газон с автополивом, высадят цветы и кустарники, установят видеокамеры, урны, сиденья и деревянный настил. «Для каждого сквера разработают свой сценарий событийной программы с акцентом на татарскую культуру», — говорится в сообщении.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани уведомили, что на Юнусовской площади уже провели подготовительные работы. Так, в частности, специалисты сохранили существующие деревья и укрыли их, чтобы не повредить при благоустройстве площадок.

Ранее в июне стало известно, что дом начала XX века, расположенный на углу улиц Гаппо Баева и Армянской, отреставрируют во Владикавказе. Здание находится в историческом центре города. Начало работ запланировано на июнь 2023 года, а окончание, согласно паспорту объекта, на сентябрь.

