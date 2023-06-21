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17:58, 21 июня 2023Моя страна

Во Владикавказе отреставрируют дом начала XX века

В историческом центре Владикавказа отреставрируют дом начала XX века

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дом начала XX века, расположенный на углу улиц Гаппо Баева и Армянской, отреставрируют во Владикавказе. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что здание находится в историческом центре города. Начало работ запланировано на июнь 2023 года, а окончание, согласно паспорту объекта, на сентябрь.

По данным издания, в особняке некогда располагалась оружейная мастерская известного на весь Кавказа мастера холодного оружия Османа Омарова. Более того, дом является памятником истории и градостроительства регионального значения.

Ранее в июне сообщалось, что реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе будет закончена в 2024 году. О сроке завершения работ заявил министр физической культуры и спорта республики Северная Осетия-Алания Сослан Кочиев. По словам главы ведомства, основной вопрос с финансированием практически решен.

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    Фариза Бацазова
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