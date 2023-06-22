Дома в России начнут строить по-новому ради экономии

Минстрой изменил правила проектирования фасадов зданий, чтобы сэкономить на облицовке

Общественные здания и жилые дома в России начнут строить по-новому — Минстрой изменил правила проектирования навесных фасадов, чтобы ускорить процесс возведения и сэкономить на облицовке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

В министерстве пояснили, что эта популярная технология позволяет сократить затраты застройщиков на отделку строений. Регламента для применения навесных фасадов раньше не было, поэтому требовалось проходить процедуру подтверждения пригодности. Новый свод правил позволит сократить сроки проектирования и стройки, уточнили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что навесные фасады помогут обеспечить более разнообразный вид зданий и реализовать различные архитектурные идеи. Девелоперы смогут использовать разнообразные облицовочные материалы — природный камень, клинкерную плитку, кассеты из металла и другие.

Среди преимуществ навесных фасадов специалисты отмечают высокую прочность, долгий срок эксплуатации, энергоэффективность, всесезонность производства работ и быстрый монтаж, высокие характеристики по тепло- и шумоизоляции, а также стойкость к климатическим воздействиям.

Такие технологии выполняют декоративную функцию, не являясь несущей конструкцией, объяснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Навесные фасады делают здания визуально более воздушными, выполняются в различных тонах и часто имеют нестандартную форму, считает эксперт.

Важной причиной, по которой необходимы предложенные Минстроем новые стандарты, — попытки бизнеса удешевить стройку и капремонт жилья, подчеркнула член центрального штаба «Народного фронта», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

«Новый стандарт позволит рынку и более плавно пережить переходный период, связанный с импортозамещением. Сроки этапа и то, как его пройдет бизнес, во многом связаны с тем, какая правовая и административная база будет у производителей, архитекторов и подрядчиков», — пояснил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Ранее Минстрой предложил другой способ ускорить российские стройки — использовать стальные конструкции при возведении зданий. В числе задач планируют внедрить металлические каркасы вместо железобетонных, а также применять крупногабаритные строительные блок-модули. Решение позволит сократить сроки возведения объектов в 1,5-2 раза и снизит себестоимость реализации проектов, ожидают эксперты.