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05:16, 22 июня 2023Наука и техника

План нацистов по истреблению народов СССР впервые опубликовали на русском языке

РВИО опубликовало на русском языке «план голода» нацистов по истреблению народов СССР
Герберт Бакке

Герберт Бакке. Фото: Scherl / Global Look Press

Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовало на русском языке полный текст «плана голода» (план Бакке), разработанного властями нацистской Германии. Текст документа опубликован на портале «История.рф».

Документ предусматривал обеспечение продовольствием армии и народ Германии за счет гибели гражданского населения СССР. Радикальную стратегию голода, предусматривающую истребление от 20 до 30 миллионов мирных граждан на оккупированных советских территориях, спроектировал Герберт Бакке.

Отмечается, что инициатива обосновывалась не только экономическими соображениями, но и политическими планами завоевания жизненного пространства на Востоке с последующей заменой коренного населения на немецких колонистов. «План голода дал им в руки инструмент, который позволял сделать это быстро», — говорится в материале.

Ранее ФСБ России опубликовала документы об участии латышей-пособников нацистской Германии в убийствах сотен тысяч евреев, в том числе вывезенных из стран.

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