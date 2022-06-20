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Опубликованы документы о пособниках нацистов в убийствах евреев

ФСБ опубликовала архивы об участии латышей-пособников нацистов в убийствах евреев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

ФСБ России опубликовала документы об участии латышей-пособников нацистской Германии в убийствах сотен тысяч евреев, в том числе вывезенных из стран. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте архивных документов говорится, что одной из стран, которая активно возрождала нацизм в течение трех последних десятилетий, является Латвия, руководство которой чествует «ветеранов» Латышского легиона СС и других преступных вооруженных формирований коллаборационистов.

При этом в ведомстве напомнили, что коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и принимали активное участие в «решении еврейского вопроса».

Первым подразделением латышских карателей была «команда Арайса», которая начала свою деятельность с погромов в синагогах Риги. Глава подразделения Виктор Арайс в 1942 году получил за заслуги звание штурмбанфюрера СС. Его подчиненные убили в общей сложности не менее 30 тысяч мирных жителей.

В концлагере Саласпилс, созданном в октябре 1941 года в 18 километрах от Риги, сначала находились заключенные евреи, многие из которых погибли от голода и непосильного труда. Летом в 1942 году оставшихся в живых вывезли из лагеря в Рижское гетто, и в лагерь стали отправлять крестьян из сел Белоруссии, Псковской и Ленинградской областей. «Команда Арайса» несла охрану концлагеря Саласпилс.

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы, которые опровергают один из основных исторических мифов нынешнего киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы воевали за «самостийную Украину».

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Марина Совина
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