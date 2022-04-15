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В Минобороны России опровергли исторический миф о бандеровцах

Минобороны РФ опубликовало архивные документы о помощи бандеровцев нацистам в годы войны

Фото: Борис Криштул / РИА Новости

Минобороны России опубликовало архивные документы, которые опровергают один из основных исторических мифов нынешнего киевского режима о том, что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны якобы воевали за «самостийную Украину».

Таким образом, в ведомстве развеяли миф о том, что бандеровцы якобы воевали как против Красной Армии, так и против нацистов. Выяснилось, что они активно помогали гитлеровцам бороться против СССР.

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Как говорится в документах Минобороны РФ, которые опубликованы в рамках проекта «Архивы помнят все», еще до начала войны на восточной территории оккупированной Польши гитлеровцы стали культивировать националистические идеи среди украинцев. Таким образом они готовили будущих пособников в предстоящем нападении на Советский Союз.

По данным ведомства, уже в начале войны немцы на оккупированных территориях Украинской ССР для собственных целей использовали националистов, которые начали вместе с фашистами совершать преступления.

Также в документах говорится, что в Киевской области большая часть радикально настроенных украинцев были приезжими с западных регионов страны. «С приходом немцев в Киев начали стекаться с запада украинские националисты. Они горячо взялись за создание "Самостийной Украины"», — отмечается в архивах.

При этом служить немцам националисты стали с первых дней войны. Однако по ходу Великой Отечественной войны, особенно начиная с 1943 года, становилось все яснее, что разгром нацисткой Германии — это лишь вопрос времени. В результате, это вызывало замешательство в украинской националистической среде, полностью поддерживающей гитлеровский режим.

Ранее Министерство обороны России рассекретило материалы о зверствах националистов в годы Великой Отечественной войны. Среди материалов — донесения военного прокурора 61-й армии, в которых описываются одиночные убийства и массовые расстрелы граждан националистами, в том числе находящимися на службе у фашистской Германии.

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Марина Совина
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