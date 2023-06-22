Адмирал Евменов: ВМФ России получит носитель ядерной торпеды в срок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит атомную подводную лодку «Белгород» — носитель ядерных торпед «Посейдон» — в срок. Об этом РИА Новости на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — сказал главком.

В апреле военный эксперт Алексей Леонков заявил, что главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами, может стать береговая инфраструктура противника.

В том же месяце близкий к российскому военному ведомству источник сообщил ТАСС, что дивизию атомных подводных лодок специального назначения, которые станут носителями «Посейдонов», планируют сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года.