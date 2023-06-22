Зрители шоу экс-солиста One Direction попали в больницу из-за гигантского града

The Sun: зрители концерта Луи Томлинсона попали в больницу из-за гигантского града

Семеро зрителей концерта бывшего солиста группы One Direction Луи Томлинсона попали в больницу из-за гигантского града. Об этом сообщает The Sun.

Случай произошел в амфитеатре Red Rocks в Колорадо, США. Сообщается, что около 90 человек получили медицинскую помощь. Спасатели подтвердили, что у пострадавших были диагностированы переломы костей и порезы. Также многие зрители оказались в затруднительном положении из-за того, что град повредил их автомобили.

Ранее сообщалось, что поклонник популярной американской певицы Ava Max (настоящее имя — Аманда Кочи) выбежал на сцену и ударил исполнительницу по лицу.