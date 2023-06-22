Певица Анна Семенович пожаловалась на необходимость мыться из кастрюли

Российская певица, телеведущая и актриса Анна Семенович рассказала, что из-за отключения горячей воды в доме ей придется мыться из кастрюли. Ситуацию она описала подписчикам в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Значит, кто-то счастливый приехал с гастролей, с поезда, грязный... Хотел помыться, а дома отключили воду. Ну, по старинке грею кастрюлю», — пожаловалась поклонникам Семенович и продемонстрировала, как она кипятит воду, чтобы помыться. Певица добавила, что в одном из туалетов в квартире у нее есть бойлер, однако она не знает, как его включить. При этом она отметила, что вечером к ней придет ее возлюбленный и будет разбираться с этим вопросом.

«Я все равно пойду в ванну с солью», — подписала публикацию звезда.

Ранее в июне телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на трудности, с которыми ей приходится сталкиваться, живя в собственном загородном доме. В список таких проблем вошли отваливающаяся плитка, сломавшаяся дверь в гараж, а также фильтры, которые требуют замены.