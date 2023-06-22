Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:42, 22 июня 2023Экономика

Элитную бытовую технику стали привозить в Россию под заказ

«Известия»: ритейлеры начали поставлять в Россию элитную бытовую технику под заказ

Фото: Dieter Menne / dpa / Global Look Press

Крупные российские ритейлеры начали оформлять индивидуальные заказы на поставку элитной бытовой техники известных брендов. Клиентам предлагают различные устройства от Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, а также премиальных линеек Samsung и LG стоимостью в сотни тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Первой возможность приобрести дорогую технику под заказ запустила Inventive Retail Group, сейчас к ней присоединился и «М.Видео–Эльдорадо». Компания предупредила, что некоторые товары доступны для покупки в течение пары недель, а сроки поставки по каждой модели оговариваются индивидуально.

Как объяснили представители «М.Видео–Эльдорадо», продажи встраиваемой техники, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров и мелких кухонных устройств класса люкс занимают порядка трех процентов рынка. Доля гаджетов верхнеценового сегмента оценивается в 10-20 процентов, и спрос россиян на них не снижается.

Материалы по теме:
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
Курсы валют резко взлетели.Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
13 июня 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Пока крупные ритейлеры тестируют новый формат, малый бизнес активно ведет поставки из-за рубежа под заказ. Так, с начала 2022 года число посредников-байеров на «Авито» выросло с нескольких сотен до 13 тысяч. На YouDo популярность услуг байеров поднялась на 17 процентов. Как отмечают эксперты и участники рынка.

По словам замдиректора по стратегическому развитию ГК «F+ tech | Марвел» Станислава Солтицкого, за индивидуальные заказы приходится переплачивать в полтора-два раза больше. Также такие покупки сопряжены с логистическими рисками, поэтому возить имеет смысл лишь элитные модели бытовой техники и электроники, ориентируясь на покупателей с высоким достатком.

Ранее стало известно, что Минпромторг обсуждает с производителями исключение из перечня параллельного импорта более 20 иностранных брендов, среди которых — техника HPE, Acer, Asus, MSI, Pali и других компаний. Также в Минэкономразвития рассматривают возможность запретить к ввозу в страну оборудования IBM, Dell, HP, Cisco и других производителей.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что профильные ведомства обсуждают ограничение параллельного импорта техники из «недружественных» стран, в том числе брендов Samsung и LG. Об этом заявил, так как в стране есть конкурентоспособные отечественные производители, а также китайские аналоги привычных россиянам марок.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине. Искренни ли объяснения Вашингтона?
    Тренер назвала способ расслабить поясницу за 10 минут
    Стало известно о связи жертв «Титаника» с владельцем пропавшего батискафа
    Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму
    Элитную бытовую технику стали привозить в Россию под заказ
    Свыше 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны России
    Россиянка поехала в Абхазию и пожаловалась на хамское поведение на каждом шагу
    Мужчина 36 лет носил своего близнеца в животе
    Перспективы возобновления зерновой сделки при ее приостановке оценили
    Мужчины перечислили не связанные с сексом достоинства женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.