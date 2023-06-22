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13:28, 22 июня 2023Ценности

В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани

53-летняя певица Гвен Стефани в ярком комбинезоне показала моложавую внешность
Гвен Стефани

Гвен Стефани. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица, продюсер и наставник шоу The Voice Гвен Стефани показала моложавую внешность и удивила фанатов в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась в ролике, демонстрируя ярко-розовый комбинезон на тонких бретелях, декорированный бахромой. Поверх наряда звезда надела черную куртку-бомбер. В качестве аксессуаров Стефани выбрала множество золотых браслетов и ожерелий.

Свой образ артистка дополнила макияжем с помадой классического красного оттенка и собранной в высокий хвост прической. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице певицы отсутствуют морщины.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под постом. «Она все еще выглядит на 30 лет», «Нестареющая богиня», «Очень уважаю вас!» — заявили они.

Ранее в июне внучка раскрыла секрет моложавой внешности своей 90-летней бабушки. Девушка рассказала, что сохранить красоту ее родственнице помогло умывание рисовой водой на протяжении многих лет.

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    Екатерина Ештокина
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